Usa, Powell esclude tassi negativi: le Borse Ue accusano il colpo

Borse europee peggiorano dopo l'intervento di Powell

Le Borse europee peggiorano dopo l'intervento di Jerome Powell. Londra arretra dell'1,3%, Francoforte del 2,03%, Milano dell'1,46% e Parigi del 2,15%. Powell esprime incertezza sulla ripresa dell'economia Usa e non esclude altre misure di stimolo. Wall Street dopo un'apertura mista diventa subito negativa: anche la Borsa di New York paga i dubbi del numero uno della Fed sulla ripresa. Il Dow Jones cede l'1,07% 23.510,78 punti, lo S&P 500 cala dello 0,65% a 2.851,50 punti e il Nasdaq lo 0,19% a 9.095,18 punti. Powell ha parlato di una "recessione di portata e velocità senza precedenti" e ha sottolineato che la "ripresa dell'economia potrebbe richiedere tempo: il cammino è incerto e soggetto a rischi al ribasso". Potrebbero inoltre servire altre misure monetarie. ​"Sebbene la risposta economica sia stata tempestiva e opportunamente ampia, potrebbe non essere il capitolo finale, dato che il percorso da seguire è al contempo altamente incerto e soggetto a significativi rischi al ribasso" ha spiegato Powell nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics. "Poiché le risposte - ha aggiunto - sono attualmente inconoscibili, le politiche dovranno essere pronte per affrontare una serie di possibili risultati. Un ulteriore supporto fiscale potrebbe essere costoso, ma ne vale la pena se aiuta a evitare danni economici a lungo termine e ci lascia con una ripresa più forte" ha concluso Powell.