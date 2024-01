Usa, sistema bancario fragile e incerto. A rischio anche l'economia europea

Sistema bancario USA sotto osservazione: 4.127 banche statunitensi detenevano 7,7 trilioni di dollari in depositi non assicurati. I riflessi sull’economia europea sono inevitabili

Per il governo e la Fed l’economia americana andrebbe a gonfie vele. Ma l’Office of Financial Research (OFR), agenzia governativa creata per evitare crisi disastrose come quella del 2008, pubblica uno studio che sostiene l’opposto. Lo raccontato due analisti ben informati, Pam Martens e Russ Martens, su Wall Street On Parade. Lo studio definisce il sistema bancario maturo per un’altra crisi, “fragile e incerto”. Dei crolli potrebbero generare una tempesta con effetti imprevisti anche sull’economia europea, già in grande difficoltà. L’analisi è così interessante che va riportata per ampi stralci.

“Dopo il secondo, terzo e quarto fallimento bancario più grande nella storia degli Stati Uniti nella primavera dello scorso anno”, scrivono i due, “il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha presentato a giugno il suo rapporto semestrale sulla politica monetaria alla Commissione per i servizi finanziari della Camera e alla Commissione bancaria del Senato. In entrambe le apparizioni, Powell ha affermato la stessa cosa: ‘Il sistema bancario statunitense è solido e resistente.’”

Ma secondo il rapporto della settimana scorsa dell’Agenzia federale Office of Financial Research, il cui mandato è quello di tenere informati i regolatori federali sulla reale condizione del sistema bancario, ci sarebbe da stare con gli occhi ben aperti. Wall Street On Parade riporta le parole dei ricercatori federali: “I fallimenti bancari del 2023 forniscono un assaggio di ciò che potrebbe accadere dopo. La preoccupazione per la sicurezza dei depositi bancari non assicurati può portare a sostanziali prelievi da parte dei clienti che riducono la base di capitale di una banca, rendendo necessaria la riduzione della leva finanziaria per soddisfare i deflussi di cassa e i requisiti patrimoniali regolamentari. Ciò, a sua volta richiede a queste banche di realizzare o potenzialmente realizzare perdite di valore equo sui loro portafogli titoli. Ciò potrebbe ulteriormente esacerbare la perdita di fiducia in una banca, portando ad un’eventuale amministrazione controllata”. Un quadro che non si innesta nel nulla. Le banche USA hanno avuto diversi scossoni di recente.

“I tre grandi fallimenti bancari del 2023 evidenziano la potenziale vulnerabilità delle banche, e delle banche regionali in particolare, alle perdite di valore equo nei loro portafogli titoli. Questi fallimenti evidenziano anche il ruolo dei depositi non assicurati nel catalizzare le corse agli sportelli in seguito a un evento di mancanza di fiducia. … Le banche rimangono sotto pressione da condizioni simili a quelle che hanno provocato i fallimenti di SVB, SB e FR-B, tra cui grandi perdite di valore equo nei portafogli di titoli, una base di depositi in declino e tassi di interesse elevati e potenzialmente in aumento. … Riteniamo che le attuali condizioni instabili, combinate con tassi di interesse più elevati, potrebbero creare le condizioni per futuri fallimenti bancari”.

E qui arriva l’analisi critica più dura dei due analisti di Wall Street On Parade che mettono in connessione quanto accaduto in passato con la recente situazione bancaria USA: “Ma da nessuna parte nel documento di ricerca si fa menzione del fatto che le banche che detengono oggi livelli folli di depositi non assicurati sono le stesse banche che la Fed ha salvato per un importo di trilioni di dollari durante la crisi finanziaria del 2008. Vedi, ad esempio, il nostro rapporto: a fine anno, 4.127 banche statunitensi detenevano 7,7 trilioni di dollari in depositi non assicurati; JPMorgan Chase, BofA, Wells Fargo e Citi hanno rappresentato il 43% di tale importo. Al momento del fallimento, nella primavera del 2023, la Silicon Valley Bank deteneva circa 175,4 miliardi di dollari di depositi totali; La Signature Bank deteneva depositi totali per 88,6 miliardi di dollari; e la First Republic Bank deteneva depositi totali per 103,9 miliardi di dollari. Questi fallimenti hanno dato il via ad un effetto di contagio sistemico, costringendo la Fed a creare un altro programma di salvataggio, il Bank Term Funding Program”.

E poi arriva la briscola: “JPMorgan Chase con le sue autorità di regolamentazione bancaria per il trimestre terminato il 30 giugno, aveva 1,04 trilioni di dollari in depositi non assicurati nelle sue filiali nazionali e altri 437,6 miliardi di dollari in depositi in uffici esteri privi di assicurazione FDIC, portando i suoi depositi totali privi di assicurazione FDIC a 1,48 trilioni di dollari. I depositi non assicurati di JPMorgan Chase rappresentano il 59% dei suoi depositi totali di 2,5 trilioni di dollari. Nonostante la sorprendente minaccia alla stabilità finanziaria posta da JPMorgan Chase, nessun regolatore bancario ha avuto il coraggio di raccomandare pubblicamente lo smantellamento di questo colosso, una banca caricata in serie, nonostante uno studio bancario internazionale, utilizzando 150 anni di dati, dimostri che le mega banche producono instabilità finanziaria e conseguenze più gravi. crisi bancarie. È ora che il presidente della Fed Powell inizi a dire la verità al popolo americano oppure si faccia da parte e faccia spazio a qualcuno che lo farà”.

JPMorgan Chase, come riportava la CNN a maggio del 2023 “ha acquistato la maggior parte degli asset della First Republic Bank dopo il secondo più grande fallimento bancario mai avvenuto nella nazione, in un accordo annunciato lunedì scorso che protegge i depositi dei clienti della First Republic”. Intervento mediato dall'autorità di regolamentazione statunitense per evitare guai peggiori