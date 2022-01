Usa, Toyota corre e supera Gm: storico sorpasso del brand giapponese

Toyota batte General Motors, la casa giapponese supera il colosso americano nelle vendite negli Stati Uniti

Sorpasso storico negli Usa. La casa automobilistica giapponese Toyota, nel 2021, ha superato General Motors negli Stati Uniti: è la prima volta che la casa automobilistica di Detroit non ha guidato le vendite di auto negli Stati Uniti dal 1931, e cioè da 90 anni. La casa nipponica ha venduto 2,332 milioni di veicoli negli Stati Uniti nel 2021, rispetto ai 2,218 milioni di General Motors.

Le vendite di GM negli Stati Uniti sono scese del 13% nel 2021 - e del 43% nel quarto trimestre - mentre quelle di Toyota sono salite del 10%. Per tutto il 2020, le vendite di GM negli Stati Uniti hanno totalizzato 2,55 milioni, rispetto ai 2,11 milioni di Toyota e ai 2,04 milioni di Ford. Il mercato dell'auto ha dovuto fronteggiare numerose problematiche, prima fra tutte la carenza di semiconduttori, costringendo le case automobilistiche a concentrarsi sui loro modelli più redditizi.

Secondo GM, la crescita economica degli Stati Uniti consentirà un aumento delle vendite totali dell'industria dei veicoli leggeri degli Stati Uniti da circa 15 milioni nel 2021 a circa 16 milioni nel 2022. Non solo, ma il vicepresidente anziano Jack Hollis è intervenuto per sottolineare che l'azienda è "grata" ai suoi clienti fedeli, ma "essere il numero 1 non è mai un obiettivo o una priorità". "Il portavoce di GM Jim Cain ha commentato: "Non mi precipiterei fuori se fossi in Toyota, e farmi un tatuaggio con scritto 'Siamo i No. 1'".

Da parte dell'azienda giapponese, nessun commento ma secondo gli analisti, il suo successo è legato in particolare alla migliore gestione dei problemi della catena di approvvigionamento, la qual cosa ha consentito alla casa nipponica poche interruzioni di produzione e per questo motivo le scorte dei suoi veicoli hanno raggiunto livelli record.