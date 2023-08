Mps, utile alle stelle (+1067%) e meno costi: il titolo non fa prezzo in Borsa

Mps, conti da record. Utile alle stelle e costi in diminuzione

Mps ha chiuso il semestre con un utile netto di 619 milioni di euro, dieci volte il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (53 milioni). Nel solo secondo trimestre l’utile è stato di 383 milioni (+62,6%). Si tratta del terzo trimestre consecutivo di crescita dell’utile con un risultato a tre cifre.

Nel periodo Mps ha visto accelerare la performance operativa con il rafforzamento dell’attività commerciale con ricavi in crescita del 9,6% trimestre su trimestre, grazie sia al margine di interesse (+14,6%) sia alle commissioni (+2%).

Il risultato operativo del primo semestre è salito a 937 milioni (+95,9%). I costi sono diminuiti del 14,9% nei primi 6 mesi, soprattutto a seguito dell’uscita di 4 mila dipendenti. Il cost/income si è attestato al 49%, inferiore già a quanto previsto dal Piano al 2026 e contro il 69% segnato a giugno 2022. La raccolta commerciale è aumentata del 2,2% rispetto alla fine del 2022.

Mps non fa prezzo in Borsa dopo i conti, rialzo teorico del +5,6%

Mps non fa prezzo in Borsa a Piazza Affari dopo i conti che battono le attese e con un utile semestre in forte crescita a 619 milioni di euro. Il titolo registra un rialzo teorico del 5,6 per cento.