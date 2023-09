Vino, Usa pazzi per il Pinot Grigio: è l’italiano più venduto nei ristoranti

Agli Usa piace il Pinot Grigio: è l’italiano più venduto nei ristoranti

Gli americani "pazzi" per il vino italiano. Sul podio al primo posto c'è il Pinot Grigio, poi il prosecco e a chiudere il Brunello di Montalcino. Sono questi infatti i più venduti nei ristoranti statunitensi. Lo rivela la classifica realizzata di wine2wine Business Forum e il sito Somm.ai. Il campione preso in considerazione, riporta Il Sole 24 Ore, conta 45mila esercizi di ristorazione in tutti gli Stati Uniti intervistati per estrapolare i 150 vini italiani più bevuti.

Come riporta PambiancoNews, "in classifica ci sono 91 vini rossi, 31 bianchi e 28 frizzanti. Il Pinot Grigio conquista la prima posizione con 20 referenze, seguito dal Prosecco con 19 marchi e il Brunello di Montalcino con 17. Il Chianti Classico riporta 10 etichette, mentre l’Amarone otto. A livello geografico primeggia la Toscana, con 56 vini, seguita da Veneto con 43 nomi e il Piemonte con 32 referenze".