Virus, la Corea del Sud mette 25 mld sul piatto. L’Italia le briciole: 3,6 mld

Coronavirus, Gentiloni: 3,6 mld Italia proporzionati a emergenza

I 3,6 miliardi di euro annunciati dal governo italiano per rispondere al Coronavirus sono “proporzionati all'emergenza”. Ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, durante una conferenza stampa. “Le regole che abbiamo prevedono circostanze eccezionali. Prenderemo in considerazione la richiesta italiana che è sicuramente basata su circostanze eccezionali e la considereremo in uno spirito di solidarietà e comprensione della situazione in cui siamo. Questa è la mia risposta positiva”, ha detto Gentiloni. “Quanto alle cifre, penso che sia una risposta proporzionata all'emergenza”, ha aggiunto Gentiloni. Ma questo non basta a detta delle opposizioni che hanno subito sottolineato come la cifra formulata sia insufficiente, soprattutto se comparata a quella stanziata dal governo di Seul, Corea del Sud, il secondo Paese più colpito dl Coronavirus dopo la Cina.

CORONAVIRUS, CALDEROLI: "COREA SUD STANZIA 25 MLD, ITALIA 3,6"

"La Corea del Sud attraverso il suo presidente Moon ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi per 25 miliardi di dollari per rispondere all'epidemia di Covid-19. L'Italia con il suo Governo di improvvisati ha annunciato un piano da 3,6 miliardi. I conti e le proporzioni sono semplici da fare. Cosi' la Corea che ha un Pil inferiore a quello italiano, ha una popolazione inferiore alla nostra, ha piu' contagiati (circa 4800) ma per loro fortuna quasi la meta' dei morti (28), stanzia 25 miliardi, mentre l'Italia stanzia un settimo o un ottavo di quella cifra. Neppure in presenza di un'emergenza come quella che stiamo vivendo questo Governo riesce a non apparire un Governo delle banane. Conte e Governo giallorosso: ma andate a quel Paese!". Lo afferma in una nota Roberto Calderoli (Lega), vice presidente del Senato.

CORONAVIRUS, IN SUDCOREA QUASI 5MILA CONTAGI: PRESIDENTE DICHIARA 'GUERRA'

La Corea del Sud dichiara "guerra" al coronavirus, dopo che i contagi nel Paese sono arrivati ormai quasi a cinquemila e i morti sono saliti a 28. "La crisi nella città di Daegu e nella provincia del Nord Gyeongsang ha raggiunto il suo picco - ha detto il presidente sudcoreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa Yonhap - e tutto il Paese è entrato in guerra contro la malattia contagiosa". Moon ha annunciato nuovi fondi per 25 miliardi di dollari per rispondere all'epidemia di Covid-19.

CORONAVIRUS, RALLENTA L'EPIDEMIA IN CINA: SOLO 125 NUOVI CONTAGI. PICCO IN SUDCOREA

Rallenta l'epidemia di nuovo coronavirus in Cina, mentre in Corea del Sud è stato registrato ancora un altro picco. La commissione sanitaria nazionale cinese ha reso noto che ieri sono stati registrati 125 nuovi casi, il numero più basso dal 20 gennaio scorso, e 31 vittime, portando a 2.943 il totale dei morti ed a 80,151 quello delle infezioni. In Corea del Sud, invece, il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie ha dato notizia di 600 nuovi contagi, per un totale di 4.812, mentre le vittime sono salute a 28.