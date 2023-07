Visco: “Stop rialzo dei tassi vicino”. Assist alla Sinistra sul salario minimo

Bce, Visco: "Non siamo lontani da una pausa del rialzo dei tassi, prima della fine dell'anno"

Per il governatore di Bankitalia Ignazio Visco “non siamo molto lontani” da una pausa nel rialzo dei tassi da parte della Bce. "Una volta che abbiamo raggiunto il livello corretto, bisogna mantenerlo per un po'”, ha spiegato a Sky Tg24. Lo stop al rialzo, secondo le previsioni del governatore uscente, arriverà “sicuramente” entro la fine dell’anno. Tuttavia, il numero uno di Bankitalia ha ricordato che le decisioni sui tassi sono prese volta per volta a ogni riunione.

Visco: "Salario minimo per chi è fuori dai contratti"

Visco, poi, sul salario minimo, ha di nuovo fornito un assist alle forze politiche di opposizione che hanno presentato una proposta di legge comune qualche settimana fa ed è tornato a chiedere il salario minimo per quei lavoratori "non coperti dai contratti", senza entrare però "nel livello della retribuzione che non deve essere troppo alto ma va stabilito da chi ne ha la responsabilità". Poi ha rilevato come "si dice che in Italia c'è già un salario contrattuale ma molti non sono coperti da questi contratti e credo siano quelli" che devono avere una "retribuzione ragionevole".