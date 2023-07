Salario minimo, depositata la proposta di legge unitaria delle opposizioni

È stata depositata questa mattina alla Camera la proposta di legge unitaria (Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Azione, Partito democratico, Europa verde e +Europa) sul salario minimo. Si tratta del primo atto comune che lega l’azione delle forze di opposizione (esclusa Italia viva di Matteo Renzi), in questa legislatura.

“Una giornata molto importante”, per Giuseppe Conte, perché “da anni il Movimento 5 Stelle si batte per il salario minimo legale da 9 euro l'ora”. L’ex premier invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “che pure guadagna 30 volte tanto” a smettere di dire no al salario minimo perché “si tratta di una misura necessaria per il Paese, per dare respiro a oltre 4 milioni di lavoratori, in particolare giovani e donne".

Emiliano: "Il salario minimo è una misura improrogabile"

Il salario minimo è "una misura necessaria, improrogabile. Che risponde a quanto ci chiede la Costituzione", ha scandito il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in un’intervista a Repubblica.

Salario minimo, Magi: "Non è panacea ma punto partenza"

"C'è una corsa a dare una lettura ideologica del Salario minimo: non è la panacea rispetto al lavoro povero, ma non è nemmeno in contrasto con la contrattazione collettiva. E' una stampella alla contrattazione collettiva di qualità. E' un punto di partenza ma serve anche altro, come ad esempio intervenire sui falsi part time, che sono un vero scandalo". Ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi.