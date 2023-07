Pd, Schlein a Ventotene riunisce la Segreteria e omaggia Spinelli

Pd, Schlein a Ventotene: riunita la Segreteria nell'isola del Manifesto europeista

"Siamo qui perché vogliamo un'Europa solidale, quella che raccontava il Manifesto di Ventotene e diciamoci la verità, oggi non abbiamo ancora l'Europa di Ventotene ma il Pd vuole continuare a lavorare in questa direzione, perché è l'unica che può promettere un futuro migliore alle nuove generazioni". Un'Europa "più politica, il contrario di quello che vuole Giorgia Meloni".

Elly Schlein declina così il senso della giornata che porta la Segreteria dem a riunirsi nell'isola del Manifesto europeista ed esorta, parlando con i giornalisti, a non "abbandonarci alla retorica della 'generazione Erasmus', finché ci saranno persone della mia generazione e di quelle successive che da quel sogno si sentono escluse e lontane, marginalizzate".

La segretaria del Pd ha reso omaggio alla tomba di Altiero Spinelli, tra i padri fondatori dell’Europa post bellica, ma anche a Ursula Hirschmann, Eugenio Colorni, Ada e Ernesto Rossi, Luciano Bolis, quel "primo gruppo di federalisti che per primi hanno immaginato quel sogno degli Stati Uniti d'Europa al quale con molta concretezza ancora ispiriamo ogni giorno il nostro impegno in Italia e in Europa".