Visibilia: accordo raggiunto con l'Agenzia Entrate su srl in liquidazione

Visibilia, raggiunto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate. Scongiurato il fallimento?

È stato raggiunto l'accordo proposto da Visibilia srl in liquidazione all'Agenzia delle Entrate per pagare quasi 1,3 milioni di euro di debiti fiscali in dieci anni, esattamente 1,294 milioni mediante 20 rate semestrali, ma sono state poste alcune condizioni e garanzie. E' quanto trapela da fonti giudiziarie.

Questa mossa, che finirà nel fascicolo del giudice civile, può contribuire ad allontanare lo spettro della bancarotta ipotizzata dai pm di Milano che indagano anche per falso in bilancio nei confronti dell'ex galassia editoriale fondata dalla ministra del Turismo Daniela Santanché. La proposta di pace all’Agenzia delle Entrate e ai principali creditori - che fa lievitare la cifra a circa 1,5 milioni di euro -, presentata il 29 maggio scorso, prevede un impegno sostanzioso da parte della ministra Santanché attraverso la società immobiliare Dani, oltre che dai risultati dello stabilimento balneare Twiga, ora nelle mani del compagno Kunz Dimitri d'Asburgo Lorena.

Nella domanda di omologa di accordi di ristrutturazione di debiti, firmata dai legali Salvatore Sanzo, Diana Burroni e Daniele Nataloni, su cui dovrà pronunciarsi il tribunale di Milano, si fa presente come la senatrice di Fratelli d'Italia percepisca un'indennità di 95mila euro netti l'anno "ulteriore risorsa a disposizione del socio di maggioranza in funzione del sostegno finanziario da prestare in favore della società per il pagamento dei debiti e, dunque, del buon esito degli accordi".