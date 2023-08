Morte Ruffino, la Finanza apre un'indagine sull'acquisto di azioni Visibilia

Morte Ruffino, tutte le cose che non tornano sul suicidio e il nesso con Visibilia. Nuova inchiesta

La morte del presidente di Visibilia Luca Ruffino resta ancora un mistero, i familiari parlano di scelta "inspiegabile" ed è stata esclusa la pista della grave malattia. La Guardia di Finanza ha deciso di vederci chiaro e ha aperto un'inchiesta specifica per capire se tra il suicidio del manager e l'acquisto di azioni Visibilia ci possa essere un nesso. Si scandagliano - si legge su Repubblica - le operazioni finanziarie, le vorticose acquisizioni degli ultimi mesi di azioni di Visibilia Editore, per trovare una possibile spiegazione al suicidio di Luca Reale Ruffino, il "re dei condomini" suicidatosi con un colpo di pistola lo scorso 5 agosto a sessant’anni. Con la sua Sif Italia, Ruffino era diventato presidente e maggiore azionista della società del ministro del Turismo Daniela Santanchè, indagata dalla procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta proprio in relazione alla gestione delle sue aziende.