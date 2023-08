Ruffino, la morte misteriosa e ignoti che rastrellano le azioni di Visibilia

Visibilia, i misteriosi soccorritori che stanno cercando di salvare la società di Santanchè

La morte del presidente di Visibilia Luca Ruffino resta avvolta nel mistero. Troppe le cose che ancora non tornano su quel suicidio apparentemente improvviso e senza reali spiegazioni del manager che solo poco tempo prima aveva rilevato le quote di Daniela Santanchè. Il colpo di pistola che si è sparato lo scorso 5 agosto nella sua casa di Milano ha di fatto riaperto anche la questione societaria. Le prossime quattro settimane - si legge sul Fatto Quotidiano - saranno fondamentali per Visibilia, il disastrato gruppo editoriale-pubblicitario del quale Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia e ministra del Turismo del governo Meloni, è stata amministratrice sino a a novembre 2021 e azionista di riferimento sino a quando ha diluito la sua partecipazione nei mesi successivi, grazie alla conversione delle obbligazioni sottoscritte dal fondo Negma.

Il 14 settembre al tribunale di Milano si terrà un’udienza chiave nel procedimento aperto dopo la denuncia dei piccoli azionisti contro gli ex amministratori della società. Ma entro fine mese il suo principale azionista, la società quotata Sif Italia controllata da Luca Giuseppe Reale Ruffino sino al suo inspiegabile suicidio del 5 agosto, dovrà varare la semestrale. Il cda per sostituire Ruffino non è stato ancora convocato da Mirko, figlio dell’imprenditore e nuovo amministratore delegato.