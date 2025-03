Vivendi vende il 5% in Borsa di Tim. I francesi si preparano a fare un accordo con Poste

Vivendi vende il 5% di Tim: per il colosso italiano si chiude un'era iniziata nel 2014

Vivendi vende il 5% in Borsa di Tim e pare vicina a un accordo con Poste. Il pacchetto ceduto vale circa 220 milioni di euro e ora la quota in mano ai francesi è intorno al 18,4%. Vivendi ha comunicato alla Consob di essere scesa sotto il 20%. Si chiude dunque un'era per Tim iniziata nel 2014 che ha visto i francesi nel capitale e nel cda di Tim.

Un periodo caratterizzato da una brusca discesa delle tariffe di tlc ma anche costellato da errori di strategia che alla fine sono costati cari al colosso delle tlc italiano. Così dopo aver messo a bilancio numerose svalutazioni della quota ora Vivendi ha venduto, a 0,30 euro, ad azione una parte del pacchetto del 23,7% che era nelle sue mani. Il resto potrebbe finire a Poste che ha già in mano il 9,8% e conta di fare importanti sinergie tra Tim e Poste Mobile ma soprattutto sul segmento Enterprise con servizi anche per le piccole imprese grazie ai numerosi uffici postali presenti sul territorio.

Mercoledì prossimo Poste ha in programma un cda dove potrebbe essere discussa la situazione. Quanto al fondo Cvc con questa mossa, gradita al governo, possibili trattative appaiono improbabili.