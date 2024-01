Vodafone investe 1,5 mld nell'IA di Microsoft, firmato l'accordo decennale

Vodafone-Microsoft, firmata la partnership decennale

Vodafone e Microsoft hanno stretto una partnership strategica decennale per offrire a oltre 300 milioni di clienti in Europa e Africa un'esperienza migliore attraverso l'uso dell'IA generativa e di nuovi servizi digitali e cloud.

Grazie a questo patto, le due società collaboreranno "per trasformare l'esperienza dei clienti di Vodafone utilizzando l'IA generativa di Microsoft; per iperscalare la piattaforma di connettività IoT (Internet delle cose) di Vodafone; per sviluppare nuovi servizi digitali e finanziari per le aziende, in particolare per le Pmi in Europa e in Africa; e per rivedere la strategia globale di cloud per i data center".

Vodafone investirà 1,5 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni in servizi di intelligenza artificiale sviluppati con Microsoft per il cloud e il cliente, mentre il gigante tecnologico statunitense utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile della compagnia telefonica britannica. Microsoft prevede inoltre di investire nella piattaforma di connettività IoT di Vodafone, che diventerà un'attività separata nell'aprile 2024, si legge nel comunicato.

Questa nuova operazione attirerà "partner e clienti, guiderà la crescita delle applicazioni ed espanderà la piattaforma per collegare un maggior numero di dispositivi, veicoli e macchine". Secondo il comunicato, i servizi digitali che emergeranno dalla partnership tra le aziende britanniche e statunitensi "utilizzeranno la più recente tecnologia di intelligenza artificiale generativa per offrire un'esperienza altamente personalizzata e differenziata su più canali", basata su "politiche di sicurezza e privacy imparziali ed etiche".

"Questa partnership strategica unica con Microsoft accelererà la trasformazione digitale dei nostri clienti business, in particolare le piccole e medie imprese, e migliorerà la qualità dell'esperienza per i consumatori", ha dichiarato Margherita Della Valle, amministratrice delegata di Vodafone. Satya Nadella, Ceo di Microsoft, ha dichiarato che "la prossima generazione di IA consentirà nuove e straordinarie opportunità per le organizzazioni e le industrie di tutto il mondo".