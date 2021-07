Vodafone, ricavi trimestrali su 11,i miliardi. Confermati i target 2022

Buon trimestre il gruppo Vodafone ha realizzato ricavi per 11,1 miliardi di euro (+5,7% a livello reported, +5,6% a livello organico). I ricavi da servizi sono risultati pari a 9,3 miliardi (+3,1% a livello reported; +3,3% a livello organico). Il gruppo, si legge nella nota, èsulla buona strada per raggiungere i target al 2022 con un Ebitda al (after lease) rettificato previsto tra 15 miliardi e 15,4 miliardi.

Nick Read, amministratore delegato del gruppo, ha commentato: "Sono lieto di annunciare che siamo tornati alla crescita dei ricavi dei servizi in Europa, oltre che in Africa. Questa crescita e' stata diffusa sia nei segmenti consumer che business, con il contributo della stragrande maggioranza dei nostri mercati. Questo è un risultato del nostro slancio commerciale e operativo costruito negli ultimi 3 anni come parte della nostra trasformazione strategica. In Europa, l'ambiente operativo e di vendita al dettaglio non e' ancora tornato a condizioni normali, ma stiamo offrendo una buona performance dei ricavi da servizi".

A maggio scorso, prosegue il Ceo, "abbiamo annunciato, per la prima volta, la nostra ambizione di crescita a medio termine. Siamo entrati nell'anno in linea con questa ambizione, sulla buona strada per raggiungere la nostra guidance".

In Italia, invece Vodafone ha chiuso il trimestre al 30 giugno 2021 con ricavi da servizi a 1,076 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo e' comunque piu' contenuto rispetto al -7,8% del trimestre precedente. La performance del trimestre, spiega la nota, risulta influenzata in particolare dalla perdurante competizione nel segmento mobile. Il miglioramento del trend e' dovuto alla stabilizzazione dei ricavi da roaming e da visitatori stranieri in Italia rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nonche' alla stabilizzazione della base clienti consumer.

I clienti in banda larga sono circa 3 milioni, in crescita dell'1,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 24,1 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,4 milioni di unita' immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber. ho., il second brand di Vodafone che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto i 2,6 milioni di clienti. Le citta' italiane coperte dalla tecnologia 5G di Vodafone sono 25. La copertura Fwa (Fixed Wireless Access) ha raggiunto 5.600 comuni in tutte le regioni italiane, pari a 4,5 milioni di famiglie e imprese.