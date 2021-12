Volkswagen, cessione parziale o Ipo per batterie e 89 mld di investimenti

Volkswagen cederà parzialmente la divisione batterie. 89 mld investimenti su elettrico e digitale

Volkswagen cederà una parte o quoterà la divisione batterie. Lo ha detto il ceo del gruppo automotive tedesco Herbert Diess. L'amministratore delegato ha aggiunto che la divisione batterie di Volkswagen dovrebbe generare vendite pari a 20 miliardi di euro entro la fine del decennio. La divisione sarà guidata dal membro del consiglio di amministrazione Thomas Schmall ed è prevista la costruzione di sei grandi fabbriche con partner in tutta Europa entro il 2030.

Auto: Volkswagen, 89 mld investimenti su elettrico e digitale

E-mobility e digitalizzazione. Sono questi i due settori nei quali Volkswagen nei prossimi cinque anni prevede di investire 89 miliardi di euro, il 56% degli investimenti totali di 159 miliardi di euro. Lo riporta una nota del Gruppo automobilistico. Volkswagen prevede che entro il 2026 un veicolo su quattro venduto avrà un sistema di azionamento elettrico a batteria.Inoltre, il gruppo, nell'ambito della strategia 'New Auto', ha deciso oggi di elettrificare ulteriormente i suoi stabilimenti europei nel perseguimento del suo obiettivo di diventare leader del mercato globale della mobilità elettrica entro il 2025.

La sede e il sito produttivo a Wolfsburg saranno trasformati e la competitività del Gruppo sarà rafforzata attraverso maggiori spese per le tecnologie future. La quota della spesa totale che sarà investita in tecnologie future fino al 2026, spiega la nota, è stata ora aumentata al 56% dal 50% della pianificazione precedente. Per la mobilità elettrica, l'ibridazione e la digitalizzazione è stato stanziato un totale di circa 89 miliardi di euro, 16 miliardi di euro in più rispetto al Planning Round 69. "La necessità di investimenti aggiuntivi - precisa ancora la nota - è dovuta principalmente all'accelerazione della mobilità elettrica nell'ambito del Green Deal, nonché la creazione di giga factory di batterie proprie e l'integrazione verticale nella catena del valore delle batterie".

"Le risoluzioni approvate oggi mostrano con quanta determinazione stiamo portando avanti la trasformazione del Gruppo Volkswagen. I nostri investimenti saranno focalizzati sul futuro della mobilità in tutti i suoi aspetti chiave e sull'attuazione sistematica della strategia del Gruppo. La nostra base finanziaria estremamente robusta e solida, ci consente di finanziare da soli gli investimenti necessari. Siamo quindi anche molto fiduciosi che queste decisioni di investimento guideranno il Gruppo Volkswagen verso il successo futuro", commenta Hans Dieter Pötsch, presidente del Consiglio di sorveglianza di Volkswagen.