Volkswagen, i tedeschi rivalutano Porsche: pronta l'Ipo da 75 miliardi

Ipo Porsche, Volkswagen punta a valutazione compresa tra i 70 e i 75 miliardi di euro

La casa automobilistica tedesca Volkswagen inizierà le quotazioni in borsa della controllata Porsche il 29 settembre e punta a una valutazione compresa tra i 70 e i 75 miliardi di euro.

Il prezzo indicativo dell'offerta sarà compreso tra 76,50 e 82,50 euro per azione, ha indicato in un comunicato il gruppo, secondo produttore mondiale di auto, che aveva dato il via libera all'inizio di settembre all'Ipo alla Borsa di Francoforte.

Il capitale di Porsche è stato suddiviso in azioni privilegiate del 50%, offrendo un dividendo maggiorato ma senza diritto di voto, e azioni ordinarie del 50% con diritto di voto.

Volkswagen prevede di mettere in borsa il 25% delle azioni privilegiate, ovvero 113.875.000 azioni, che rappresentano il 12,5% del capitale della società. La casa tedesca aveva svelato il suo piano per lanciare Porsche in borsa lo scorso inverno, esattamente il 24 febbraio, primo giorno dell'invasione da parte dell'esercito russo dell'Ucraina. Gli shock economici che ne sono seguiti avevano messo in dubbio la tempistica di questa Ipo, finalmente confermata dal produttore nonostante il contesto turbolento sui mercati finanziari.