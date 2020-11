Volo cancellato: ecco il diritto al rimborso o voucher

Voli cancellati: il diritto al rimborso o voucher

La Commissione europea “ha chiuso le procedure di infrazione contro Italia, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Polonia e Portogallo” per la presunta violazione dei diritti dei passeggeri di voli cancellati durante la crisi pandemica. A seguito dell’intervento di Bruxelles, ricorda il portavoce Stefan de Keersmaecker, “la legge italiana è stata resa conforme alle regole Ue” che assegna al passeggero il diritto di scegliere se ricevere un rimborso economico o un voucher di viaggio come compensazione per il volo cancellato.