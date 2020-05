Economia

Mercoledì, 6 maggio 2020 - 08:15:00 Walt Disney: utili in calo del 90% a causa della pandemia Il Gruppo non pagherà il dividendo semestrale in programma per luglio per risparmiare 1,6 miliardi di dollari

(fonte Lapresse) L'impatto del coronavirus sui conti del primo trimestre Il coronavirus è costato caro alla Walt Disney, che ha perso oltre un miliardo di dollari solo nei parchi a tema. Nel primo trimestre gli utili sono scesi del 90% a 460 milioni di dollari. I ricavi sono saliti a 18 miliardi di dollari dai 15 miliardi di una anno fa. I conti del primo trimestre risentono pesantemente dell'impatto del coronovirus, a causa del quale la Disney ha dovuto chiudere i suoi parchi a tema e cessato la sua produzione cinematografica. "Siamo fiduciosi nella nostra capacità di resistere ed emergere da queste interruzioni" "​Mentre la pandemia ha avuto un impatto finanziario apprezzabile su un certo numero delle nostre attività, siamo fiduciosi nella nostra capacità di resistere a queste interruzioni e della nostra capacità di emergere da esse in una posizione forte", ha detto Bob Chapek, che ha assunto la carica di amministratore delegato della Disney al posto di Robert Iger, diventato presidente esecutivo. Durante la teleconferenza del 5 maggio, è stato proprio Iger il primo a parlare, ribadendo il ritornello della resilienza e di un rimbalzo futuro. "Parlo come qualcuno che è ha guidato questa azienda in giorni davvero difficili negli ultimi 15 anni, tra recessioni economiche, catastrofi naturali e altri eventi imprevisti, e dico che ho assoluta fiducia nella nostra capacità di superare questo periodo difficile e recuperare con successo". ​Christine McCarthy, Chief Financial Officer del gruppo, ha fatto sapere che la Disney non pagherà il dividendo semestrale che sarebbe scattato a luglio, risparmiando così circa 1,6 miliardi di dollari. Nell'after hour di Wall Street il titolo Disney è sceso del 2,2%.