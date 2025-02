Warren Buffett, raddoppia la liquidità: il guru è seduto su una montagna di dollari da 334 miliardi

Warren Buffett raddoppia la liquidità: è seduto su una montagna di dollari da 334 miliardi

Nel suo consueto aggiornamento annuale, Warren Buffett ha annunciato che la liquidità di Berkshire Hathaway ha raggiunto un livello record, superando i 334 miliardi di dollari. Questo risultato si deve anche all’utile operativo di 47,4 miliardi di dollari (+27% rispetto al 2023), alimentato dalla solida performance del business assicurativo. Buffett ha anche rivolto un consiglio al presidente americano Donald Trump: "Il Governo dovrebbe usare saggiamente i 26,8 miliardi di dollari che Berkshire ha pagato in tasse lo scorso anno, investendoli per supportare chi ha avuto meno opportunità nella vita e per mantenere stabile la nostra valuta."

La lettera di quest’anno, firmata dal 94enne magnate, ha continuato a far parlare di sé, come sempre. Buffett ha ammesso di aver commesso errori in passato, ma ha affermato che tra questi non rientra la scelta di Greg Abel come suo successore alla guida di Berkshire.

La liquidità della holding, come già accennato, ha raggiunto un record di oltre 334 miliardi, raddoppiando rispetto all’anno precedente, grazie a dismissioni azionarie nell’ultimo trimestre del 2024, in particolare relative a Citigroup e BofA. Buffett non ha fornito spiegazioni precise, ma ha fatto notare che i mercati americani sono ai massimi storici, e ha ribadito che Berkshire preferisce sempre investire in buoni business piuttosto che mantenere liquidità. Nel 2024, la holding ha venduto azioni per 143 miliardi, a fronte di acquisti per soli 9 miliardi. Al momento, il portafoglio azionario di Berkshire vale 272 miliardi.

Buffett ha attribuito i buoni risultati del 2024 anche ai solidi guadagni di Geico Insurance, attiva nel settore delle assicurazioni auto, e ai profitti derivanti dai titoli di Stato americani. Il portafoglio azionario della holding include, tra gli altri, le ferrovie BNSF, varie utility, grandi aziende manifatturiere, e marchi del retail come Dairy Queen, Fruit of the Loom e See’s Candy. Buffett ha inoltre espresso grande soddisfazione per gli investimenti nel settore finanziario giapponese, in particolare in società come Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, e ha dichiarato che intende aumentare in futuro la partecipazione in queste aziende.