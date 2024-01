Wärtsilä, salta accordo al Mimit. Urso: "Ipotesi revoca incentivi all'azienda"

Wärtsilä, salta l’accordo al ministero sulla proroga degli ammortizzatori sociali: 300 dipendenti a rischio licenziamento

Dopo un'intera giornata di negoziazione, quasi un nulla di fatto. O meglio, un'amaro epilogo: Wärtsilä ha detto no alla proroga degli ammortizzatori sociali per i dipendenti dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, alle porte di Trieste, aprendo di fatto le porte al licenziamento di 300 lavoratori impiegati nello stabilimento per la costruzione dei motori navali.

Nei fatti - riporta il Fatto quotidiano - non sottoscrivendo l’accordo di proroga sul Contratto di solidarietà, la multinazionale ha dichiarato il licenziamento dei 300 dipendenti della produzione e la precarietà occupazionale dei 600 lavoratori del service con un progressivo disimpegno della multinazionale in tutto il territorio nazionale. Le trattative hanno avuto un inizio contrastato con posizioni che sembravano ferme e non conciliabili. Dopo una pausa per consentire a ciascuno di analizzare i punti dell’intesa, l’azienda ha rifiutato di firmare la proroga del contratto di solidarietà.

“Wärtsilä sceglie i licenziamenti, non concede la proroga del contratto di solidarietà e aumenta la precarietà occupazionale dei 600 dipendenti del service. Una scelta inaccettabile che arriva dopo un anno e mezzo durante il quale la multinazionale non ha fatto nulla per sostenere la reindustrializzazione del sito e ha scaricato l’onere su governo e istituzioni “, accusano Fiom, Uilm e Fim. Per la multinazionale “non c’erano le condizioni per sottoscrivere l’intesa già raggiunta” sulla proroga del contratto di solidarietà fino al 30 giugno.

La decisione della multinazionale finlandese non sarà comunque indolore per le casse dell’azienda: la soluzione unilaterale la costringerà a pagare lo stipendio integrale per 6 mesi ai licenziati più una sanzione per la norma contro le delocalizzazioni. La cifra potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro, cioè più onerosa che non la proroga della solidarietà.

“Ora è necessario che il Governo, la Regione Friuli-Venezia Giulia e i parlamentari territoriali rafforzino l’azione di sostegno a percorsi di rioccupazione dei 300 lavoratori agendo immediatamente, anche con interventi legislativi, sulla multinazionale per arginare e recuperare i danni industriali e sociali che stanno provocando al nostro Paese e anche per recuperare gli ingenti contributi pubblici trasferiti dallo Stato alla multinazionale”, proseguono i sindacati annunciando che saranno calendarizzate le assemblee di fabbrica per decidere con i lavoratori le prossime iniziative da intraprendere e la ripresa della mobilitazione per contrastare le scelte di Wärtsilä.

Wartsila: Urso, si valuta revoca incentivi ad azienda

"Su Wartsila il governo intende andare avanti nel processo di reindustrializzazione del sito, in pieno concerto con le istituzioni regionali e locali". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in merito alla mancata intesa alla Wartsila di Trieste, dopo che il gruppo finlandese ieri non ha voluto ratificare il testo di accordo condiviso dalle amministrazioni, parti sindacali e dalla stessa dirigenza italiana dell'azienda.

"Sulla vicenda non è mai mancato il massimo impegno del Mimit - aggiunge - con il lavoro significativo svolto dal sottosegretario Fausta Bergamotto che, in 12 mesi, ha tenuto quasi 40 incontri sul tema: 11 tavoli di crisi con tutti gli attori, 27 riunioni con l'azienda e con i player coinvolti nel processo di reindustrializzazione, dalle aziende partecipate dallo Stato, come Cdp, Ansaldo Energia, Fincantieri, fino ad arrivare a realtà internazionali come Mitsubishi e Rheinmetall".

Urso sotolinea: "Dopo il mancato accordo di ieri adotteremo tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e i contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni, così come previsto dal DL Asset. Nel frattempo, continueremo a operare con le istituzioni e i corpi sociali per garantire un futuro a questa realtà industriale, a cui non intendiamo rinunciare, e ai lavoratori coinvolti".