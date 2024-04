Webuild, Gregori verso la presidenza. Pietro Salini confermato Ad

Webuild, Gregorio verso la presidenza. Pietro Salini confermato alla guida del gruppo

In previsione dell'incontro del 24 aprile, sono state depositate tre proposte per il rinnovo della governance di Webuild. La lista presentata da Salini spa e Cdp Equity porta una significativa novità, includendo Gian Luca Gregori come possibile presidente in luogo di Donato Iacovone, e Moroello Diaz Pallavicini come membro del consiglio.

Oltre alle nuove aggiunte, vi sono anche conferme come Davide Croff, Taresa Naddeo, Flavia Mazzarella e Francesco Mele. Tra i nomi presenti si annoverano anche Alessandro Salini e Pietro Salini, con quest'ultimo destinato a mantenere il ruolo di amministratore delegato del gruppo.

Questa informazione è riportata dal Corriere della Sera. Gli investitori istituzionali, tra cui Francesco Chiappetta e Lucrezia Reichlin, hanno presentato un'altra lista, mentre Inarcassa, con il 2,2% delle azioni, ha proposto Paolo Simioni e Saskia Kunst.