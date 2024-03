Whirlpool, ok all'accordo con Arcelik: venduti cinque stabilimenti italiani

Via libera dell'Antitrust UK alla joint venture tra Whirlpool e Arçelik: nasce Beko Europe

L'autorità britannica per la concorrenza ha approvato la joint venture tra la gigante americana Whirlpool e l'azienda turca Arçelik, dando così il via libera alla creazione di Beko Europe con un previsto giro d'affari di 6 miliardi di euro.

Come riporta il Corriere della Sera, e secondo i dettagli dell'accordo, Arçelik acquisirà, attraverso una nuova società di cui deterrà il 75% delle quote, tutti gli stabilimenti Whirlpool nell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), mentre il rimanente 25% resterà in mano a Whirlpool. La multinazionale americana ha anche sottolineato che questa transazione avrà un impatto positivo soprattutto sulla concorrenza e che l'entità combinata sarà in grado di offrire valore ai consumatori attraverso "marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione del prodotto e servizi aiconsumatori."

L'obiettivo principale di Arçelik è quello di creare il futuro leader del settore degli elettrodomestici, e certamente questo accordo segna un passo significativo verso tale direzione. In ogni caso, la nuova entità industriale, Beko Europe, includerà una vasta gamma di marchi di grande rilevanza nel settore, che vanno da Whirlpool stesso a Indesit, Bauknecht, Privileg, Ignis, Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel and Leisure, Hotpoint, Altus e Blomberg. Questa diversificazione del portafoglio marchi offrirà un'opportunità unica per la nuova joint venture di raggiungere una vasta gamma di consumatori e di consolidare la propria presenza sul mercato globale degli elettrodomestici.

L'accordo avrà un impatto importante anche sul territorio italiano. Arcelik fornirà due stabilimenti in Romania alla nuova società, mentre Whirlpool sposterà il suo ramo d'affari europeo dei grandi elettrodomestici, che include sette stabilimenti in Europa e coinvolge un totale di 14.000 dipendenti. In Italia, l'operazione coinvolgerà vari stabilimenti, come quelli di Siena per i congelatori, Comunanza (Ascoli Piceno) per lavatrici e lavasciuga, Melano (Ancona) per piani cottura e Cassinetta (Varese) per frigoriferi e forni a microonde da incasso. Inoltre, il sito di Carinaro (Caserta) sarà coinvolto con un magazzino logistico e un centro di ricondizionamento dei prodotti danneggiati di Whirlpool.

La finalizzazione dell'accordo è prevista per il primo aprile, e Beko Europe sarà ufficialmente "attiva" dal 2 aprile.