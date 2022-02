WindTre, Hedberg lascia la poltrona di Ceo: al suo posto Corti e Hanssen

WindTre, Hedberg dà l'addio e lascia il ruolo di Ceo. In arrivo ad aprile i top manager Gianluca Corti e Benoit Hanssen

Jeffrey A. Hedberg lascia la poltrona di amministratore delegato di WindTre. Al suo posto, due manager interni, Gianluca Corti e Benoit Hanssen, che guideranno la società a partire dal prossimo aprile. Corti, attualmente Chief Commercial Officer, e Hanssen, Chief Technology Officer, verranno nominati nel consiglio di amministrazione, quando assumeranno le deleghe lasciate dall’ex Ad. La società fa sapere, comunque, che Jeffrey Hedberg rimarrà nel Cda.

Nato a Boston negli Stati Uniti nel 1961, Hedberg ha spiegato che dopo più di 35 anni di lavoro in 4 diversi continenti ha ritenuto necessario stabilizzare la sua famiglia. “Ho avuto il privilegio di lavorare e costruire team eccellenti in Europa, Africa, Asia e negli Stati Uniti. Essere esposto a così tante persone dotate di talento è stato un onore e una eccezionale fonte di ispirazione. Oggi, a 60 anni, avverto il bisogno di iniziare una nuova fase della mia vita e della mia carriera, mettendo la mia conoscenza e la mia esperienza globale a disposizione in ruoli non esecutivi”.

Canning Fok, Presidente di WindTre e co-direttore generale del Gruppo CK Hutchison Holding, ha ringraziato Hedberg per la riuscita integrazione tra Wind e 3, che ha reso la società ancora più competitiva negli ultimi cinque anni. “Hedberg e il suo team hanno lavorato intensamente per dare agli italiani una delle reti mobili più veloci del Paese ed essere il primo operatore mobile del mercato. Sono felice che continui a dare il suo contributo alla società come membro del consiglio di amministrazione. CK Hutchison continuerà a dare il proprio sostegno a Wind Tre, a supportare i due nuovi amministratori delegati, a impegnarsi nel mercato italiano delle telecomunicazioni”.

