X (ex Twitter), gli amici a Linda Yaccarino: “Dimettiti o ti brucerai”

X, gli amici a Linda Yaccarino: “Dimettiti o ti brucerai”

Amici e dirigenti stanno esortando Linda Yaccarino a ritirarsi dalla leadership di X, l'azienda di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, al fine di evitare di essere compromessa dalla gestione eccessiva del magnate sudafricano. Al momento, sembra che la dirigente stia opponendo resistenza, come riportato dal Corriere della Sera. Forbes e il Financial Times hanno raccontato la situazione, evidenziando le azioni dei grandi marchi che hanno interrotto la pubblicità a seguito dell'appoggio di Musk a contenuti antisemiti. Durante il fine settimana, un gruppo proveniente dal settore pubblicitario le ha consigliato di dimettersi per preservare la sua reputazione, anche durante il matrimonio della figlia sabato scorso. Tuttavia, la CEO sembra rifiutarsi di lasciare la sua posizione, motivando la sua decisione con la sua fede nella missione di X e nei suoi dipendenti.

Lou Paskalis, CEO della società di consulenza di marketing AJL Advisory, ha dichiarato al Financial Times di aver consigliato a Linda di dimettersi, sottolineando che rimanere al suo posto danneggerebbe solo la sua reputazione. Paskalis ha anche affermato che Musk deve trovare un nuovo modello di guadagno, poiché la pubblicità sulla piattaforma è stata drasticamente ridotta. Musk ha acquisito X (all'epoca conosciuta come Twitter) l'anno scorso per 44 miliardi di dollari, ma oggi la società vale meno della metà. Il proprietario è stato criticato per il suo sostegno a una teoria antisemita e per la presenza di pubblicità di marchi importanti accanto a contenuti "filonazisti" e nazionalisti bianchi. A causa di ciò, aziende come IBM, Apple, Walt Disney, Comcast e Warner Bros hanno sospeso la loro pubblicità sulla piattaforma. Yaccarino, precedentemente responsabile della pubblicità per NbcUniversal, è stata assunta da Musk per rassicurare gli inserzionisti pubblicitari dopo un inizio tumultuoso.