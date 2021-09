Zanettin (Fi): fascicolo crac banche venete non si digitalizza

Il procedimento penale per il crac di Veneto Banca rischia la prescrizione prima dell'eventuale rinvio a giudizio degli indagati, e mentre il tempo scorre da circa tre mesi gli uffici del tribunale di Treviso cercano invano di caricare nel serve il fascicolo per poter procedere alle notifiche in via telematica alle parti e ai difensori. L'operazione però non riesce perché "il server di Padova, a cui si appoggiano tutte le procure venete, non riesce a sostenere il fascicolo perché troppo pesante". Se ciò non bastasse, "il procuratore capo facente funzioni, dottor Massimo De Bortoli, ha spiegato di aver chiesto anche assistenza al centro informatico Cisia di Bologna 'senza ricevere risposta'". Qualcosa, a questo punto, dovrebbe farlo il ministero della Giustizia. Lo chiede in una interrogazione parlamentare presentata ieri alla Camera il deputato Pierantonio Zanettin (Fi).