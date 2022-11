Meta, licenziamento di massa per undicimila dipendenti

Meta licenzia 11mila dipendenti, Zuckerberg scrive: "Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati ​​qui"

Mark Zuckerberg ha licenziato undicimila dipendenti, il 13% dell'intera forza lavoro di Meta. Lo ha fatto con un lungo post sul blog dell'azienda, in cui si legge: "Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo apportato nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e lasciare andare più di 11.000 dei nostri talentuosi dipendenti. Stiamo inoltre adottando una serie di ulteriori misure per diventare un'azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre".

E continua: "Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati ​​qui. So che è dura per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per coloro che sono stati colpiti. Come siamo arrivati ​​qui? All'inizio del Covid, il mondo si è spostato rapidamente online e l'impennata dell'e-commerce ha portato a una crescita dei ricavi smisurata. Molte persone hanno previsto che questa sarebbe stata un'accelerazione permanente che sarebbe continuata anche dopo la fine della pandemia. Anch'io l'ho fatto, quindi ho deciso di aumentare significativamente i nostri investimenti. Sfortunatamente, questo non è andato come mi aspettavo. Non solo il commercio online è tornato alle tendenze precedenti, ma la recessione macroeconomica, l'aumento della concorrenza e altri fattori hanno fatto sì che le nostre entrate fossero molto più basse di quanto mi aspettassi. Ho sbagliato, e me ne assumo la responsabilità".

Insieme alle ragioni dei licenziamenti, Zuckerberg ha pubblicato anche una serie di indicazioni sul trattamento che riceveranno i dipendenti lasciati a casa. Tutti riceveranno un compenso che equivale a 16 settimane di lavoro con l'aggiunta di due settimane per ogni anno che si è lavorato in azienda. L'assicurazione sanitaria ai dipendenti licenziati e ai loro parenti invece verrà garantita dall'azienda per sei mesi. Inoltre, Zuckerberg mette a disposizione sportelli per trovare un nuovo lavoro e consulenti per i migranti che ora, senza lavoro, rischiano di perdere il visto.

"Non esiste un buon modo per fare un licenziamento, ma speriamo di fornirvi tutte le informazioni pertinenti il ​​più rapidamente possibile e quindi fare tutto il possibile per supportarvi in questo. Tutti riceveranno presto una mail che vi farà sapere cosa significa per voi questo licenziamento. Successivamente, ogni dipendente interessato avrà l'opportunità di parlare con qualcuno per ottenere risposta alle proprie domande e partecipare a sessioni informative".

"Abbiamo preso la decisione di rimuovere l'accesso alla maggior parte dei sistemi Meta per le persone che escono oggi, data la quantità di accesso a informazioni sensibili. Ma manteniamo gli indirizzi mail attivi durante il giorno in modo che tutti possano dire addio".

Quindi conclude: "I compagni di squadra che ci lasceranno sono talentuosi e appassionati e hanno avuto un impatto importante sulla nostra azienda e sulla nostra comunità. Ognuno di voi ha contribuito a rendere Meta un successo e ve ne sono grato. Sono sicuro che continuerete a fare un ottimo lavoro in altri posti. Questo è un momento triste e non c'è modo di aggirarlo. A coloro che ci stanno lasciando, voglio ringraziarvi ancora per tutto ciò che avete messo in questo posto. Non saremmo dove siamo oggi senza il vostro duro lavoro e vi sono grato per i vostri contributi".