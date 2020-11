Zurich, risultati primi nove mesi 2020: forte crescita del commercial business

Zurich, risultati primi nove mesi 2020: premi lordi al +3%, la produzione vita, con APE al +7%

"Nel corso del terzo trimestre, il Gruppo ha continuato a gestire con successo le sfide senza precedenti poste dal COVID-19, la recessione globale e un numero record di uragani che si sono abbattuti sugli Stati Uniti. La nostra priorità rimane il supporto ai nostri clienti e la sicurezza e il benessere dei nostri colleghi, mentre continuiamo a implementare la nostra strategia incentrata sul cliente", ha dichiarato il Group Chief Financial Officer, George Quinn. "La crescita della nostra divisione commercial è rimasta solida, con un ulteriore miglioramento dei prezzi e delle performance. Il nostro business vita ha visto un ritorno alla crescita nel terzo trimestre, nonostante le continue sfide per i canali fisici di distribuzione, mentre Farmers ha proseguito nella sua strategia per migliorare la crescita. Nel corso dei nove mesi, il Gruppo ha continuato a dimostrare la sua capacità di resilienza e solidità finanziaria, con un miglioramento della posizione patrimoniale rilevata dall’indice Z-ECM nel corso del trimestre".

I premi lordi sottoscritti (gross written premiums) del ramo danni (P&C) per i primi nove mesi del 2020 sono aumentati del 3% a cambi costanti, con una forte crescita del commercial insurance e un ulteriore miglioramento dei tassi. La crescita è stata trainata dall’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Nord America.

Una crescita sostenuta da tassi di premio migliorati nel terzo trimestre. Tutte le regioni hanno registrato aumenti dei premi, in particolare, i tassi di premio delle assicurazioni commerciali sono aumentati del 18% in Nord America e del 15% in EMEA nel terzo trimestre.

La Ripresa delle vendite della nuova produzione Vita nel terzo trimestre, con APE in crescita del 7% a cambi costanti; le vendite APE da inizio anno sono diminuite dell'8% a cambi costanti. Il calo delle vendite nei primi nove mesi è stato determinato in gran parte dalla combinazione di restrizioni imposte dal governo relative al Covid-19 e da riduzioni previste in diversi mercati internazionali.

In calo i Premi lordi sottoscritti di Farmers Exchanges del 3%.

La Posizione patrimoniale solida, con l’indice Z-ECM stimato pari al 110% al 30 settembre 2020; la Swiss Solvency Test ratio pari al 193%, attestato al 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda i sinistri P&C relativi a COVID-19, al netto della riduzione della frequenza dei sinistri, sono rimasti invariati a circa 450 milioni di dollari al 30 settembre 2020. Il terzo trimestre ha visto anche un’attiva stagione di tempeste che insieme ad altri eventi meteorologici sia in Nord America che in EMEA, hanno fatto sì che le perdite per catastrofi naturali dovrebbero essere di circa il 2% superiori nella seconda metà dell’anno.

Le priorità del gruppo rimangono il supporto ai clienti e il benessere dei colleghi in un contesto difficile per motivi di salute pubblica ed economici, e l’esecuzione della strategia incentrata sul cliente.