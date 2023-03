Ecosostenibilità, il progetto di Ispra e dell'Agronomo Andrea Candeo

Avrà inizio nelle prossime settimane il progetto di riqualificazione e valorizzazione che interesserà il Comune di Ispra, in provincia di Varese. L’amministrazione comunale guidata da Melissa De Santis e il Dr. Agronomo Andrea Candeo, infatti, daranno vita ad una serie di piani artistico-culturali e sociali che avranno come scopo quello di ottimizzare la qualità della vita della popolazione e dell’ambiente circostante nell’ottica di una svolta ecosostenibile che dovrà estendersi fino ad interessare aree molto ampie. Ad inaugurare i lavori, in particolare, sarà la ristrutturazione in chiave green della celebre Passeggiata dell’Amore, il sentiero del piccolo centro che affaccia sulle sponde del Lago Maggiore.

Generalmente, per riqualificazione territoriale si intende un procedimento che comprende svariati interventi di rigenerazione il cui fine ultimo è la conservazione e il miglioramento degli elementi ambientali nonché della fruizione degli stessi. Il cambiamento climatico e i cataclismi che stanno interessando il nostro Pianeta hanno ri-focalizzato l’attenzione sulle problematiche che la natura sta riscontrando e sulle eventuali conseguenze che queste potrebbero avere sulla vita dell’uomo. A tal proposito, sono tante le iniziative che si stanno diffondendo di recente per cercare di arrivare ad un posto di svolta e arrestare il deterioramento dell’ecosistema che, inevitabilmente, interesserebbe anche (e soprattutto) i suoi abitanti.

Tra queste c’è quella promossa da Candeo e dalla De Santis che, grazie alla collaborazione con VANONI GIARDINAGGIO di Bodio Lomnago (VA), prenderà il via da uno dei luoghi più popolari della regione nella speranza di ottenere risultati concreti che abbiano un seguito. L’operazione, però, non consisterà semplicemente in un’attività effettiva sul suolo e le sue caratteristiche, ma tenterà di avviare un processo di responsabilizzazione, educazione, consapevolezza e sensibilizzazione che dovrà coinvolgere quanti più cittadini possibili partendo, naturalmente, dai più piccoli.

In questo senso un passo in avanti è stato compiuto lo scorso 21 febbraio in occasione dei festeggiamenti di “Un Carnevale Ecosostenibile” che hanno visto protagonisti i bambini dell’Istituto d’Infanzia parrocchiale “Brivio Sagramoso” di Ispra presieduto da Eugenio Mariotto. Difatti, nel corso dell’evento, interamente dedicato all’importanza e al rispetto per la natura, ai ragazzi sono stati consegnati dei coriandoli 100% sostenibili e compostabili, realizzati con amido di mais e contenenti semi di 23 diverse specie di piante pronte a germogliare una volta che questi vengono dispersi sul terreno. Essi sono costituiti da una miscela di amido a cui vengono aggiunti il seme e coloranti naturali ed ecologici, a differenza dei classici coriandoli, sicuramente più economici, ma maggiormente dannosi, e, oltre che essere un beneficio alla flora locale, sono anche estremamente importanti per l’habitat di chi vive nel sottobosco a cui conferiscono casa e cibo. Le varietà dei semi inclusi vanno dai crisantemi selvatici alle viole del pensiero, passando per l'achillea comune, la camomilla, i fiordalisi, le carote selvatiche e tante altre specie vegetali autoctone.

«L’ambiente non deve essere importante soltanto in quanto conseguenza di una moda. Al contrario, dovrebbe esserlo ogni giorno.– ha dichiarato Candeo in proposito – Senza di esso non possiamo vivere. Di conseguenza, è dovere di ciascuno di noi sensibilizzare chiunque sulla questione, partendo dai più piccoli dal momento che loro sono il presente e diventeranno il nostro futuro. È una cosa fondamentale». Un messaggio importante che, oggi più di ieri, si farebbe bene a tenere a mente.