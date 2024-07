Eiacula dal balcone e colpisce una condomina: 42enne finisce in Tribunale

Ha deciso di eiaculare addosso alla condomina dal balcone di casa. La donna lo ha denunciato e portato in Tribunale

Un 42enne di Perugia dovrà rispondere all'accusa di "getto pericoloso di cose". Non ha lanciato oggetti o altro dal quarto piano del palazzo in cui vive, bensì il suo sperma addosso a una condomina. Il fatto risale al 3 agosto dello scorso anno, ma oggi, mercoledì 3 luglio, il 42enne si è presentato al Tribunale penale di Perugia. L'uomo è stato raggiunto "da un decreto penale di condanna con pena pecuniaria".

In quel giorno in piena estate, l'uomo ha visto dalla finestra della sua abitazione la donna cercare le chiavi di casa per entrare nel portone del palazzo. Non si sa per quale motivo, ma all'apice dell'atto masturbatorio avrebbe deciso di eiaculare fuori dal balcone. Secondo la Procura di Perugia l'imputato, difeso d'ufficio dall'avvocato Anacleto Ferranti, avrebbe “quale condomino” di un palazzo a Perugia “con comportamento molesto”, eiaculato “dal balcone posto al quarto piano dell’abitazione, facendo cadere il liquido seminale” su una condomina. La donna ha deciso di procedere per vie legali, prima denunciando e, poi, portando il suo vicino di casa in Tribunale.