Elezioni Umbria sondaggi: vittoria del Centrodestra con Tesei. Altra sconfitta per il Pd. I dati

Nettamente avanti la presidente dell'Umbria Tesei. Bene Marco Rizzo



Verso un'altra batosta. L'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali del 17 e 18 novembre - fonte Corriere dell'Umbria - vede nettamente in testa la presidente uscente di Centrodestra (Lega) Donatella Tesei sulla candidata di Centrosinistra Stefania Proietti.



Dopo la sconfitta in Liguria di Andrea Orlando si prospetta così un altro ko per la segretaria del Pd Elly Schlein che potrebbe costarle molto caro. Tra i candidati minori da segnalare l'ottimo 5% di Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare.