Addio a Vangelis, l'autore della colonna sonora di Blade Runner

Addio al compositore Vangelis

Il compositore greco Vangelis, nome d'arte di Evangelos Odyssey Papathanassiou - autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, da 'Momenti di gloria' - per cui vinse il premio Oscar per la miglior colonna sonora nel 1982 - a 'Blade Runner' e 'Missing - Scomparso' - è morto all'età di 79 anni. La notizia della morte è arrivata dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che ha espresso su Facebookl il cordoglio dell'intero Paese: "Vangelis Papathanasiou - ha scritto Mitsotakis - non è più tra noi. Il mondo intero ha perso un artista internazionale. Il pioniere del suono elettronico, degli Oscar, dei Mythody e dei grandi successi. Per noi greci, però, che sappiamo che il secondo nome di "bambino di Afrodite" era Odisseo, significa che ha iniziato il suo grande viaggio sulle strade del fuoco. Da lì ci manderà sempre i suoi appunti", ha concluso il premier.