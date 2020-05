Adele ancora più magra: '45 kg in meno' con dieta Sirt. Foto compleanno choc

Adele ancora più magra con la dieta Sirt: 'meno 45 chili'. Irriconoscibile al suo compleanno. FOTO

Mesi fa Adele è stata al centro dei riflettori per un drastico e notevole dimagrimento. La cantante aveva perso 30 chili affidandosi alla dieta Sirt, ma nell’ultima foto pubblicata su Instagram è apparsa ancora più magra. Secondo il Daily Mail, come riporta spettacoli.tiscali.it, avrebbe ora perso addirittura 45 chili. Il 5 maggio Adele ha compiuto 32 anni. In uno scatto si è mostrata sorridente e sexy in un mini abito nero, che mette in risalto la sua vita strettissima. I fan ritengono che sia dimagrita troppo e molti hanno fatto fatica a riconoscerla.

Adele



Adele dimagrita con la dieta Sirt: come funziona

Adele appare sempre raggiante e bellissima nelle foto pubblicate su Instagra. Il segreto del suo dimagrimento è nella dieta Sirt, come da lei stessa raccontato. Si tratta di un regime alimentare privo di zuccheri e grassi saturi. La dieta si basa sull’assunzione cibi Sirt, cibi che attivano le sirtuine ossia i geni che stimolano il metabolismo. Il nome di questi alimenti può essere poco noto, in realtà si tratta di cibi assolutamente comuni e sempre presenti nelle nostre cucine. Rientrano fra gli alimenti sirtuine infatti l’olio extravergine d’oliva, , il the, il caffè, il cioccolato fondente, il vino rosso, le fragole, i mirtilli, poi ancora noci, grano saraceno, rucola, radicchio, cavolo, cipolla rossa, peperoncino.

Gli alimenti sirtuine influenzano la nostra capacità di bruciare grassi. Sono epr questo definiti “super regolatori metabolici”.

Adele dimagrita 30 kg: la prima foto choc post dimagrimento

Ha fatto il giro del web una foto scattata ai Caraibi, che mostrava un’Adele completamente diversa da quella che i fan ricordano. La cantante ha perso 30 kg ed ora è quasi irriconoscibile.

In due anni di dieta e sport, Adele è dimagrita moltissimo. Ora molto magra e asciutta…troppo secondo alcuni fan. “Ho letto centinaia di battute su Twitter, hanno detto che sono il test pilota per le torte, hanno ridicolizzato la mia gravidanza dicendo che sembravo già incinta, ma non mi importa. Chi critica il mio peso è ridicolo, punto” aveva affermato durante il periodo in cui era spesso presa di mira per le sue curve abbondanti.

La bravissima cantante era stata attaccata dai fan di Lady Gaga e aveva ricevuto anche la critica di Karl Lagerfeld che l’aveva definita come “troppo grassa”. Adele non aveva mai nascosto il suo fisico morbido, mostrandosi sempre bellissima ad ogni concerto e spiazzando sempre tutti con la sua incredibile voce.

Adele dimagrita: il cambiamento dopo la fine della storia con Simon Konecki

In molti ritengono che la decisione di perdere così tanti chili sia sorta in seguito alla fine della storia d’amore con Simon Konecki, col quale era legata dal 2011. Adele e Simon si sono sposati nel 2017 e hanno insieme un figlio. Tuttavia dopo un po’ di tempo c’è stato un improvviso addio che avrebbe spinto la cantante a modificare la sua vita e il suo corpo.

Nelle foto scattate ad Anguilla, nei Caraibi, Adele appare molto magra e decisamente diversa.

Adele dimagrita ancora: le foto all’Oscar Party di Beyoncè e da Jay-Z

Le prime foto di Adele dopo il drastico dimagrimento avevano preoccupato molti fan. Adesso è ancora più magra. Hanno fatto molto chiacchierare le foto scattate all’Oscar Party organizzato da Beyoncè e da Jay-Z a febbraio. Adele è stata una delle artiste più chiacchierate degli Oscar 2020 a causa della sua incredibile perdita di peso. C’è chi ha dichiarato di non averla riconosciuta. Il suo look animalier e il make up accentuato al party avevano stupito tutti.

Adele troppo magra, la presentatrice: “Non l’ho riconosciuta”. ADELE NEWS

L’outfit e il make-up sfoggiati da Adele al party organizzato da Beyoncè e Jay-Z hanno stupito tutti. Con un look animalier e un trucco pesante e acceso, la cantante non è passata inosservata. Alcuni però ha fatto fatica a riconoscerla. Fra questi la presentatrice polacca Kinga Rusin. “Alla festa di Beyoncé e Jay Z di ieri ho parlato con Adele di … scarpe” ha affermato la conduttrice. “Ho intrapreso una conversazione con lei sui miei tacchi alti. Onestamente, non l’ho riconosciuta perché ora è magrissima! Abbiamo parlato ridendo finché non ha detto il suo nome…”.

Le prime foto di Adele dopo il drastico dimagrimento avevano fatto il giro del web qualche mese fa. Molti fan erano preoccupati per la sua salute. Ritenevano inoltre che la cantante non fosse contenta del risultato raggiunto. Dagli ultimi scatti sembra però che la star sia soddisfatta ed orgogliosa del proprio fisico. Lo dimostra il look scelto, decisamente strong, con cui ha attirato gli sguardi di tutti. La stessa Kinga Rusin l’ha descritta come serena e socievole.