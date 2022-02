Affari fa notizia: su Canale 5 con la storia di Angelo, "l'uomo con la gonna"

Da Affari a Canale 5: i maschi con gonna, tacchi e trucco

Affaritaliani.it fa notizia. Il nostro articolo su Angelo Ragazzini, “l’uomo con la gonna” è stato utilizzato da Canale 5, che nel corso della popolare trasmissione “Pomeriggio Cinque” ha parlato appunto dei ragazzi che indossano questo capo, tipicamente femminile. Lo stesso Angelo, studente al liceo artistico di Forlì, ha contribuito a diffondere il video pubblicandolo sui suoi profili social, dove è diventato una vera e propria star.

Un carattere più forte del bullismo e del body-shaming

Come spiegato nell’intervista che Clara Ventura ha realizzato con Angelo (CLICCA QUI PER LEGGERLA), il giovane studente è seguitissimo su TikTok proprio per il suo look anticonformista, una scelta identitaria che ha saputo sostenere anche di fronte a durissimi attacchi di vero e proprio bullismo. Un atteggiamento discriminatorio legato non solo alla sua scelta sessuale, ma anche e soprattutto alla sua magrezza, con un vero e proprio body-shaming al quale il 19enne ha reagito nel modo più costruttivo possibile: trovando la forza per accettarsi e volersi bene.

Dal Festival ai banchi di scuola: un capo reinventato al maschile

Studente in gonna durante la settimana e cubista in discoteca nel weekend, Angelo ha sdoganato l’uso quotidiano di un capo di abbigliamento che molti studenti stanno indossando per protesta contro la rigidità di alcuni loro professori sul corretto vestiario e che nell’ultimo Festival di Sanremo ha spopolato grazie ad artisti come Sangiovanni e Mahmood, che lo hanno sfoggiato sul palco dell’Ariston, sfidando il suo proverbiale tradizionalismo. Per Angelo, si tratta di una scelta molto diversa, non legata ne’ alla protesta sociale, ne’ alla ricerca del consenso popolare. Semplicemente, ha trovato il suo modo di essere se stesso. E va benissimo così.

