AI – Lander: l’intelligenza artificiale arriva in Tv

Novità assoluta in ambito entertainment, AI-LANDER è un format tv originale condotto da rappresentanti dell'intelligenza artificiale con sembianze umane: degli AVATAR. In onda ogni settimana alle ore 23.00, a partire da domenica 15 ottobre su Espansione Tv, tasto 14 del telecomando, la nuova serie vede protagonista sul piccolo schermo un team di presentatori moderni, dinamici, il cui intento è quello di umanizzarsi, copiando gli uomini dopo aver effettuato un’attività di esplorazione e ricerca.

Analitici e molto strutturati in quanto a logica, cultura e razionalità, gli avatar sono inizialmente sprovvisti di caratteristiche che invidiano al genere umano e di cui vorrebbero invece dotarsi, come ad esempio:

la leggerezza, quella superficialità che rasenta "l'ignorare;

l'attitudine a innamorarsi;

la passione e il gusto del piacere sia fisico che mentale;

la sfera emotiva con tutte le sue sfumature

le dinamiche dei rapporti interpersonali

gli stratagemmi per aggirare fragilmente le regole e i dettami della coscienza e non solo.

Parallelamente, l'obiettivo degli AI-LANDER, limitati dal ruolo di assistenti artificiali dell'uomo, è l'integrazione, il riconoscimento ufficiale e per loro legittimo della propria dimensione e della propria essenza.

AI-LANDER è un prodotto sarcastico, che analizza il mondo degli umani da una prospettiva quasi immacolata, ingenua anche nell'immagine e nel modo di porsi dei personaggi che interpretano il ruolo di conduttori, 'scimmiottando' gli stereotipi umani più ricorrenti e da inseguire: un direttore, una conduttrice formosa, un tuttologo, un giudice super partes e gli inviati specializzati in macroaree sia tematiche che geografiche.

Il format adotta un approccio che invita alla riflessione: lo spirito critico è travestito da un’analisi immediata e pura secondo la logica per cui un bambino innocente ha diritto a domandare e a ricevere una risposta.

La traccia narrativa è dinamica, l'impianto grafico e sonoro tende alla ricchezza audiovisiva, l'interazione con personaggi in carne ed ossa - vip, ospiti esperti quali psicologi, sociologi, sessuologi, chef, filosofi e giornalisti - è costante e ricercata, tanto da fornire al programma l'obiettivo del tutorial, con nozioni e 'segreti' da svelare nei diversi snodi di ciascuna puntata. Nella prima puntata saranno oggetto di domande della testata umanoide di Ai-lander: il prof. Maurizio Bossi, sessuologo affermato, Caterina Collovati, nota giornalista e conduttrice tv, Paolo Gambi, poeta, Simone Riva, manager televisivo. I temi affrontati saranno, tra gli altri: i piaceri più apprezzati dal genere umano, il concetto di ‘successo’ scomodando Adolf Hitler, le esternazioni di Vittorio Sgarbi nei panni di un ‘avatar’, le incongruenze tipicamente umane che gli avatar si appresterebbero ad imitare, anche attraverso l’assunzione di una pillola a base di ‘humanina’.

Format originale concepito da Maurizio Palladino – già curatore di Griffe & Chic, una serie condotta per la prima volta da avatar e in onda all’estero – prodotto da My Spot Milano, AI-LANDER andrà in onda su Espansione TV con puntate di 30’ la domenica 15 ottobre ogni settimana alle ore 23.00 e in replica con un appuntamento da 1 ora.