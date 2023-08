Al Bano sta con Bersani: "Autotune è la fine della musica"

Al Bano si schiera con Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta e l'autotune: "È la fine della musica ma..."

Al Bano torna a dire la sua sull'autotune inserendosi nella scaramuccia social da Samuele Bersani e Sfera Ebbasta. Recentemente infatti è stato diffuso un video del trapper in cui stona vistosamente nel momento in cui il sostegno alla voce si spegne. Bersani quindi ha quindi così commentato sui social senza fare nomi: "È stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera". Al che Sfera ha risposto su Twitter: " "Quando il culo brucia, spesso la bocca sparla, cit della settimana".

Al Bano sull'autotune: "È la fine della musica ma bisogna accettare che i tempi cambiano"

Al Bano dal canto suo è entrato prepontemente nella diatriba con una intervista a Il Giornale in cui afferma che la "compu-music" è "la fine della musica" e che le polemiche sul nuovo "sono così da sempre e sarà così per sempre".

"È così dai tempi di Wagner e di Verdi o più recentemente dai tempi dei grandi cantanti come Claudio Villa, quando c’erano quelli che criticavano gli urlatori. E poi hanno criticato gli artisti venuti dopo e le nuove forme di musica. C’è sempre una critica, ma bisogna anche capire che la musica non è nient’altro che lo specchio del tempo che viviamo. E dobbiamo saperlo accettare in un modo o nell’altro".

"Io sono un cantante di voce. Loro sono cantanti di computer. - spiega Al Bano - C’è una grossa differenza, la dimensione è diversa. C’è anche da dire che molti critici dei cosiddetti cantanti urlatori li criticavano per aver ucciso la musica. Ma in realtà sono arrivati e sono passati".

"Ma c’è anche un ricordo mio personale, di quando incisi Nel sole. - continua il cantante - Alcune persone mi puntavano il dito contro: “Tu con questo tipo di musica non farai niente”. Poi quella canzone ha venduto 1 milione e 600 mila copie. La moda dell’autotune però ormai è radicata: Il tempo è quello e non si cambia: vince la moda del periodo. Quanto dureranno non lo sanno neanche loro. Ormai basta un computer… La vera musica è a riposo, ma c’è una tradizione antica che rimane viva".