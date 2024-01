Amadeus, la moglie lo "segue" a Sanremo con Andrea Delogu e Silvia Boschero

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, durante Sanremo 2024 sarà l'inviata di La Vita in Diretta per il Festival e co-condurra La versione delle Due su Rai Radio Due

Mancano ormai pochi giorni al Festival di Sanremo 2024, l'ultimo condotto da Amadeus. Secondo quanto afferma Dagospia, però, il direttore artistico della manifestazione canora potrebbe essere il motivo per cui la moglie Giovanna Civitillo sarà tra i protegonisti della kermesse di quest'anno.

Leggi anche: Il maestro Vessicchio torna a Sanremo con Amazon Music

La showgirl e già volto di E' sempre mezzogiorno su Rai1 infatti è solita sedere in prima fila all'Ariston durante il Festival ma sarà anche l'inviata de La Vita in Diretta a Sanremo. Non solo, sempre dalla città ligure co-condurrà il programma La versione delle Due di Rai Radio Due insieme a Andrea Delogu e Silvia Boschero.

Giovanna Civitillo a chi l'accusa di essere raccomandata ha così risposto in una intervista a Novella 2000: "Ero già in Rai come ballerina nel 1996 quando io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire".

Dagospia poi ricorda che Delogu è rappresentata dall'agenzia Friends & Partners che assiste diversi artisti che si esiberanno a Sanremo 2024 tra cui Giorgia, Francesco Renga, Nek, Negramaro, Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Il Volo, Gigi D'Alessio, Ermal Meta, Sangiovanni e Umberto Tozzi.