Il maestro Vessicchio torna a Sanremo con Amazon Music

Il maestro Peppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo con un ruolo inedito

Amazon Music punta ancora sul maestro Peppe Vessicchio. Per il secondo anno di fila, la piattaforma celebra la musica italiana, in occasione del Festival di Sanremo, collaborando con il direttore d’orchestra più amato d’Italia. I fan avranno a disposizione contenuti esclusivi, playlist dedicate, dirette Twitch da Sanremo nei giorni della kermesse e molto altro ancora.

Come scrive Engage, la diretta è disponibile sul canale di Amazon Music Italia su Twitch dalle 18 alle 20 nei giorni del festival. Tutti i contenuti creati saranno disponibili sui canali social di Amazon Music (Instagram e TikTok) a partire dal 25 gennaio e per tutta la durata del festival.

Vessicchio parteciperà nelle insolite vesti di intervistatore: un ruolo divertente e coinvolgente che lo vede intrattenersi e creare momenti unici con tutti i cantanti di questa edizione del festival.

E come sempre, anche Alexa accompagnerà i fan durante la kermesse sanremese con pagelle, sondaggi, pronostici e tante altre novità speciali con l’inconfondibile voce del maestro Vessicchio. A partire dal 6 febbraio, ad esempio, si potrà chiedere “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo” per ascoltare tutte le sue opinioni su artisti in gara, ospiti e conduttori e “Alexa, chi vincerà Sanremo?” per conoscere il suo pronostico.

Inoltre, quest’anno Alexa scende in campo con la sua hit a tema Sanremo 2024: per ascoltarla, a partire dall’inizio del Festival, basta dire “Alexa, canta la tua canzone di Sanremo”. A queste si unisce la playlist personalmente curata dal maestro Peppe Vessicchio disponibile ora in esclusiva su Amazon Music.