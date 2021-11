Ambra-Allegri, a far scoppiare lo scandalo è stata l'ex dell'allenatore

Ambra-Allegri, secondo il settimanale "Chi" l'allenatore ritiene che sia stata la sua ex a rivelare del suo tradimento

La telenovela sulla rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. La relazione è scoppiata dopo 4 anni, pare a causa del tradimento di lui. A rivelare la liason del tecnico della Juventus è stata la primogenita di Ambra, Jolanda Renga, con un post su Instagram. Secondo quanto riporta una fonte rimasta anonima, Allegri avrebbe avuto una relazione con una donna bionda che gravita attorno al mondo bianconero.

Oggi, stando alle rivelazioni del settimanale "Chi"; l'attrice e l'ex compagno hanno smesso di parlarsi e pare che Allegri sia convinto che a rivelare alla stampa del tradimento sarebbe stata la sua ex compagna. Il tecnico livornese dal canto suo avrebbe chiesto ad Ambra di continuare a pagare l'affitto della casa che condividevano a Milano. "Dopo varie visite, - si legge su "Chi" - l'Angiolini insieme con la figlia Jolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa 8 mesi".