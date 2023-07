Andrea Delogu, scollature mozzafiato. Il segreto 'doloroso' del vestito rosa

Andrea Delogu lascia senza fiato i fans dal palco dei Tim Summer Hits

Andrea Delogu ha lasciato tutti senza fiato domenica sera dal palco dei Tim Summer Hits - al fianco di Nek - andati in onda su Rai2 con ottimi ascolti tv (in un prime time che ha visto la super prestazione di Laura Barth e del GialappaShow con lady Juventus che ha fatto un euro-gol). La conduttrice tv ha sfoggiato un abito bello e raffinato (in chiffon firmato Alberta Ferretti), con un'ampia scollatra e laccetti sul davanti molto apprezzato dai suoi fans.

Andrea Delogu, fisico mozzafiato e il segreto del vestito rosa: "Fa malissimo, ma me vale la pena"

"A me quel vestito starebbe da insaccato di salumeria, lei pare una dea", ha scritto una fan. E qualcuno probabilmente si è domandato: "Ma come fa a tenersi su? Non c'era un rischio di andare... fuori di seno?".



Andrea Delogu mostra il cerotto (Instagram andrealarossa)



Il mistero è stato svelato: cera una striscia adesiva da posizionare sul seno che preveniva incidenti imbarazzanti. "Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete...", scrive sui social Andrea Delogu mostrando il cerotto miracoloso. "Ma non fa male quando lo togli?", le chiedono. «Sì, tantissimo. Ma ne vale la pena...".

