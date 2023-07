Ascolti tv, Laura Barth e GialappaShow: lady Juventus fa un euro-gol

Ascolti tv, Laura Barth e Mago Forest coppia del gol: GialappaShow supera il muro del 5% su TV8

Prosegue su TV8 il successo del GialappaShow. Il programma della Gialappa's Band con il Mago Forest a presentare domenica 3 luglio supera nuovamente il muro del 5% di share (5,1) con 699.000 spettatori in linea con la scorsa settimana (721.000 spettatori con il 5.1% di share). Questa settimana ad affiancare Forest c'era la bellissima Laura Barth dopo che nelle puntate precedenti sul palco del programma campione di ascolti tv della Gialappa's Band si erano alternate Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi e Valentina Lodovini.

Chi è Laura Barth, da Juventus Tv al GialappaShow

Laura Barth è nata a Roma nel 1984, ha una Laurea con lode in Giurisprudenza e da quando ha sedici anni ha fatto la modella ed è stata protagonista di campagne pubblicitarie (da Boccadamo allo spot della Wind con Fiorello passando per il profumo di Yves Saint Laurent per fare qualche esempio).

Influencer (190mila followers su Instagram), ha condotto programmi sportivi per Rai (come Calcio Totale su Rai2) e Sky e dal 2016 è volto di Juventus Tv e per i colori bianconeri batte il suo cuore calcistico. Nei giorni scorsi era stata ospite su Rai 1 dello storico programma notturno Sottovoce, intervistata da Gigi Marzullo.

Ascolti tv prime time, la fiction con Vanessa Incontrada fa volare Rai1

Non solo GialappaShow su TV8. Nel prime time di domenica 2 luglio 2023 vince Rai1 con la fiction (in replica) Scomparsa con Vanessa Incontrada che piace a 2.281.000 spettatori (15.6% di share). Il podio è di Canale 5 e Rai. Il film con Samuel L. Jackson Coach Carter (ispirato alla vita dell'allenatore di basket americano) sull'ammiraglia Mediaset viene visto da 1.156.000 spettatori pari al 9.4% di share, mentre la seconda rete Rai vola alto sulle note del Tim Summer Hits (1.492.000 spettatori con il 10.9%). In top-5, Italia1 con FBI Most Wanted (841.000 spettatori con il 6.3% di share) e Rai3 che propone Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà (818.000 spettatori e 5.8%). Su Rete4 Baciato dalla Fortuna viene scelto da 549.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 – dalle 22.03 alle 0.01 - Una Giornata Particolare raggiunge 330.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove – dalle 19.56 alle 0.49 - Little Big Italy di Francesco Panella segna 297.000 spettatori (2.4%).

