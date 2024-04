Annalisa batte i Maneskin: record di dischi di platino anche grazie a Fedez

Annalisa supera anche i Maneskin in termini di vendite. La cantante è attualmente impegnata nel suo tour

Annalisa festeggia un nuovo traguardo di vendite per i suoi brani e può vantarsi di aver superato anche i Maneskin, che hanno fatto incetta di premi negli anni passati. "Sinceramente" ottiene un doppio dischio di platino, scalando le classifiche in 6 Paesi. A questi si aggiungono i 4 platino di "Disco Paradise" registrata insieme a Fedez e uno d'oro in Polonia. Annalisa on "Bellissima" arriva al quinto disco di platino.

Attualmente Annalisa è impegnata nel suo tour "Tutti nel Vortice". Nelle scorse tappe hanno cantato con lei artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio e Gianni Morandi.