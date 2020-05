Atlantide, Andrea Purgatori presenta le 'Notti della Repubblica'

C’è solo un precedente nella storia recente che lasciò il Paese in uno stato di sospensione e incertezza paragonabile a quello provocato dal virus: il sequestro di Aldo Moro. Allora come oggi, furono 55 giorni di buio dal quale nessuno immaginava come saremmo potuti tornare alla normalità.

Su Atlantide (La7, ore 21:15) mercoledì 6 maggio Andrea Purgatori mette a confronto queste due lunghe Notti della Repubblica con Walter Veltroni e Paolo Mieli, per poi ripercorrere le drammatiche fasi della strage di via Fani, con la lettura di una delle missive scritte da Moro nella "prigione del popolo" fatta da Fabrizio Gifuni, fino al suo assassinio da parte delle Brigate Rosse. Capitolo tragico ma conclusivo degli anni di piombo, che verranno ripercorsi nella loro genesi con un documentario fitto di immagini e testimonianze, a cominciare dalla strage neofascista di Piazza Fontana.