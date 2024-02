Bafta, Nolan miglior regista con Oppenheimer: vince 7 premi. Cillian Murphy ha vinto il premio come miglior attore

La biografia di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica, "Oppenheimer", è stato il grande vincitore dei premi cinematografici britannici, aggiudicandosi sette Bafta, tra cui quello per il miglior film. Christopher Nolan ha vinto il premio come miglior regista. Il regista di origine britannica ha avuto la meglio su Jonathan Glazer ("The Zone of Interest"), Justine Triet ("Anatomy of a Fall"), Alexander Payne ("The Holdovers"), Bradley Cooper ("Maestro") e Andrew Haigh ("All of Us Strangers").

A meno di un mese dagli Oscar, questo ritratto di un genio scientifico torturato dalla sua creazione ha vinto nella categoria più prestigiosa, davanti al vincitore della Palma d'Oro 2023 "Anatomia di una caduta" di Justine Triet, a "Winter Break" di Alexander Payne, a "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorcese e a "Poor Creatures" di Yorgos Lanthimos.

Cillian Murphy ha vinto il premio come miglior attore per il suo ruolo in 'Oppenheimer'.