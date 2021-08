Barbara d'Urso distrutta dal lutto: "Un coltello mi squarcia l'anima"

Barbara D'Urso ha ricordato su Instagram la madre, morta per un linfoma di Hodkin quando aveva 11 anni

Ieri è stata una giornata di grande tristezza per Barbara D'Urso. La conduttrice ha infatti ricordato su Instagram la madre scomparsa dopo una lunga malattia il 23 agosto 1968 pubblicando una foto in bianco e nero di loro due insieme. All'epoca aveva 11 anni. "'Mamma ci ha lasciato Titti'… E un coltello mi squarcia l'anima…", ha scritto la D'Urso a commento dello scatto.

La madre di Barbara d'Urso, Vera Pentimalli, è morta a causa d un linfoma di Hodkin, che come la stessa conduttrice aveva sottolineato in un'intervista qualche tempo negli anni '70 era incurabile. Moltissimi i commenti a sostegno del volto di Canale 5 e di vicinanza. "Che donna coraggiosa che sei stata", scrive ad esempio un utente. Dopo il momento del ricordo Barbara D'Urso tornerà in TV il 6 settembre con la nuova edizione di "Pomeriggio 5". Novità invece per quanto riguarda la domenica sul canale del Biscione. Barbara D'Urso avrà meno spazio e il vuoto verrà colmat da Silvia Toffanin con Verissimo e Anna Tatangelo con "Scene da matrimonio".