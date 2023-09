Barbara Palombelli torna con Forum. E ci sarà... l'intelligenza artificiale

Forum torna su Canale 5 e Rete 4 con Barbara Palombelli

Lunedì 11 settembre alle ore 11.00 su Canale 5 torna “Forum” e alle ore 14.00 su Retequattro “Lo Sportello di Forum”. Alla conduzione Barbara Palombelli.

Forum, intelligenza artificiale e l’avvocato del minore: le novità della stagione

Grandi novità attendono la riapertura del tribunale più longevo della tv. Tra queste: l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della figura de “l’avvocato del minore”.

Nel corso della trasmissione, l’intelligenza artificiale sarà interpellata per chiedere informazioni in tempo reale, come per esempio, dati e sentenze analoghe in altri Paesi. L’utilizzo della tecnologia testimonia la volontà di sperimentare e di stare al passo con i tempi, caratteristica insita nel dna del programma.





Altra new-entry dell’edizione che sta per prendere il via è “l’avvocato del minore”, una presenza che monitorerà, su richiesta del giudice, la situazione dei minori coinvolti quando la separazione dei genitori risulterà complessa.

Forum, la squadra dei giudici e "i ragazzi di Forum"

Inoltre, al fianco della conduttrice, ci sarà: la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani, Bartolo Antoniolli e la giornalista Giulia Lea Giorgi che curerà l’approfondimento giornalistico delle tematiche affrontate nel corso delle puntate.

Non mancheranno, inoltre, "i ragazzi di Forum": Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani, Edoardo Donnamaria, Roberta Fontana e Giulia Campesi.

“Forum” affronta temi divisivi e moderni in maniera imparziale, attraverso storie di vita quotidiana, da cui scaturiscono diatribe che si risolvono secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.