Bayer main sponsor di Giffoni Film Festival, rassegna per ragazzi n.1 al mondo

Bayer Main Sponsor del sostiene il Giffoni Film Festival, il Festival di cinema per ragazzi numero uno al mondo

Come azienda leader nel settore delle Life Sciences, Bayer riserva da anni sempre più attenzione anche all’ambito della crescita culturale, in particolare per le future generazioni. Per questo ha accolto con entusiasmo e convinzione la proposta di patrocinio, come Main Sponsor, della 50esima edizione del Festival di cinema per ragazzi numero uno al mondo: il Giffoni Film Festival.

Il Festival festeggia quest’anno un compleanno speciale con un’edizione dedicata alla “Terra”, che si lega alla visione del Gruppo: “Health for all, Hunger for none”, visione verso il futuro ed obiettivo che si pone nel sostenere e promuovere le proprie attività. Bayer offre nella protezione delle colture, sia oggi che domani, la stessa affidabilità e innovazione che pone nella cura delle persone agendo come partner per un obiettivo comune: produrre in modo competitivo, nel rispetto dell’ambiente e del consumatore finale.

Le nuove tecnologie e le tecniche di digital farming per la coltivazione sono ancora poco adottate nel nostro Paese e il Giffoni offre la grande opportunità di confrontarsi con giovani talenti, con contenuti formativi e costruttivi sia per sostenere l’agricoltura del futuro che il Made in Italy. L’edizione del Festival si dividerà in quattro momenti diversi durante l’anno affinché tutto possa avere luogo in totale sicurezza: una prima fase dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre.



È già pronto un programma ricco di eventi con l’obiettivo di accompagnare i giovani verso un futuro sostenibile e di migliorare insieme le condizioni di vita del nostro pianeta. Bayer porterà al dibattito del Festival temi dell’agricoltura sostenibile, con la partecipazione diretta e testimonianze di prestigio a favore della conoscenza e delle opinioni dei giovani talenti.