Berlusconi, lo sfogo della Pascale:"Trattata da regina, fa male chiudere così"

Francesca Pascale si sfoga dopo la rottura voluta da Berlusconi, dopo la pubblicazione delle foto dell'ex premier in compagnia di Marta Fascina. "Tutto ciò è surreale - dice a Repubblica - dovremmo davvero parlare di un addio scritto in due righe da un partito? Contro il presidente non ho nulla, mi ha sempre trattata da regina". Tra gli esperti di gossip di Mondadori, si vocifera che ad orchestrare il tutto sia stata proprio lei, ma la Pascale smentisce con forza. "Non avrei mai potuto fare una tale bassezza. Non conoscevo i dettagli del soggiorno". Lo sfogo in privato: "Ritrovarmi tradita, a 35 anni da un compagno così amato- scrive Repubblica- che ne ha 83, ma lo rivendico a costo di qualunque sfottò. Ho sempre avuto un sentimento sincero per lui e rispetto per la sua famiglia".