Bersani adesso fa anche l'attore. Diversi ruoli nel corto con Milena Vukotic

Bersani, dalla politica al cinema. L'ex segretario Pd debutta come attore

Non solo politica, adesso Pier Luigi Bersani ha deciso di darsi anche al cinema. L'ex segretario del Pd è tra gli attori protagonisti di un cortometraggio che sarà presentato oggi a Roma. Narra la storia di un uomo che compra scatolette di tonno per avere un "coupon della felicità". Al suo fianco, tra gli attori, c'è anche Milena Vukotic, la mitica interprete di Pina, la moglie di Fantozzi ma non solo. L'attrice è stata anche - si legge su Il Corriere della Sera - l'impareggiabile cameriera di Buñuel nel Fascino discreto della borghesia, nonché la moglie di Raffaello Tognazzi Mascetti in Amici miei. Il corto dura venti minuti, si intitola Coupon-il film della felicità, dove Andrea, stralunato e solitario, si aggira perla Roma deserta d’agosto con la sua bicicletta per comprare scatolette di tonno, con le quali accumula punti per vincere il misterioso Coupon della felicità.

Somiglia forse - prosegue Il Corriere - un po' al biglietto d’oro della fabbrica di cioccolato? Per saperlo di sicuro bisogna aspettare l’anteprima di oggi, al cinema Eden a Roma. E non finisce qui. Attenzione, allerta spoiler, l’attore Pier Luigi interpreterà più ruoli, mica uno solo. Le mille vite di Bersani. Che il motto di Epicuro, "vivi nascosto", non l’ha mai capito. Nato il 29 settembre, stesso giorno di Berlusconi, ma di 73 anni fa. Chierichetto nella nativa Bettola, 2.586 anime in provincia di Piacenza. Presidente della Regione Emilia Romagna, parlamentare e ministro, segretario del Pd, un incarico esplorativo per formare il governo. Più e più volte duellante con Silvio Berlusconi e, forse soprattutto, con Matteo Renzi. Scissionista con Articolo uno, prima del ritorno alla ditta con Elly Schlein. E ora anche attore.