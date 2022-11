Botta risposta Lucarelli-Paola Barale. Selvaggia: "Per te provo un'attrazione"

Selvaggia Lucarelli-Paola Barale, botta e risposta: la giornalista si dichiara

“Ballando con le stelle” di nuovo sotto i riflettori per il siparietto fra Paola Barale e Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha provocato la showgirl subito dopo l’esibizione. La concorrente si è avvicinata al tavolo dei giurati: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Lucarelli, proprio in quel frangente la giurata ha lanciato la battuta: "Mi piaci tantissimo, l'attesa per te è sempre tanta, come per Lorenzo. Per te provo un'attrazione". Senza battere ciglio, la Barale ha risposto: "Ah bene, parliamone". Risate in studio, comprese quelle della conduttrice Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli-Paola Barale: la replica della showgirl

Le parole di Selvaggia volevano essere di sprone per la showgirl, famosa per la sua anima eccentrica che però non sta riuscendo a trovare spazio in pista, dove appare invece piuttosto sottotono, almeno ai suoi occhi. "Da te ci aspettiamo di tutto su questa pista, non può spaventarti. Tu sei una che ha fatto capitolare Raz Degan", ha proseguito Selvaggia. E Paola ha replicato a tono, senza farsi trovare in alcun modo impreparata: "Con Raz ho fatto di tutto, tranne che ballare. Tra l'altro lui è stato qua ed è stato peggio di me".